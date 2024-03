Traffico Roma del 27-03-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana Raimondiancora intenso sul Raccordo Anulare ci sono code in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria tra Nomentana e Prenestina e più avanti tra Latisana e via Aurelia stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina rallentamenti e code in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo tra via Fiorentini e raccordo anulare coda invece per lavori su via Salaria in uscita dalla capitale all’altezza di Settebagni altre cose sulla tangenziale da Corso di Francia alla Salaria in direzione di San Giovanni in direzione dello Stadio Olimpico tra Nomentana e Salaria un’anticipazione per la giornata di venerdì dalle 21 la Via Crucis al Colosseo con la presenza di Papa Francesco prevista un’area di ...