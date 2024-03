Traffico Roma del 27-03-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 27 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità raccordo anulare coda in carreggiata esterna perincidente tra laFiumicino e via Casilina Ci sta in fila perin carreggiata interna tra Trionfale e Salaria proseguono i lavori sulla rete tranviaria di via dei Reti la strada è chiusa tra le pulci e via Tiburtina nelle due direzioni limitazioni anche su Piazza del Verano all’altezza di via Tiburtina con divieto di transito tra piazzale del Verano e via dei Volsci inoltre di notte via e ti sarà chiusa Giada all’altezza di Scalo San Lorenzo per quanto riguarda il trasporto pubblico deviate linee di bus mentre il tram della linea 2 continua ad essere sostituito interamente da bus La linea è sostituita da bus tra Porta Maggiore Valle Giulia mentre la linea 19 ...