Traffico Roma del 27-03-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 27 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità dalla redazionein coda per incidente sulla via Aurelia tra l’uscita di via del Casal Lumbroso e il raccordo anulare direzione del centro raccordo anulare rallentamenti e code perintenso sulla carreggiata esterna al uscite Pontina e Appia in Prati proseguono i lavori in via Ennio Quirino Visconti da questa mattina con il divieto di transito tra via Cicerone via Tacito In quest’ultima direzione lavori di potatura su viale Somalia fino alle ore 16 rimane chiuso il tratto di strada tra via di Villa Chigi a Largo Forano direzione di via Salaria per lavori sulla rete tranviaria in via dei Reti fino al 19 aprile rimane chiuso il tratto di strada tra via dei Volsci via Tiburtina di due sensi di marcia limitazioni anche su Piazza del ...