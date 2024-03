Traffico Roma del 27-03-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati all’ascolto sul grande raccordo anulare incidente lungo la carreggiata interna tra le uscite Appia e Pontina che sta provocando incolonnamenti su entrambe le carreggiate passiamo sulla via Aurelia per segnalarein coda per incidente tra l’uscita di via del Casal Lumbroso e il raccordo anulare aNordrallentato sulla via Flaminia tra il raccordo e diin coda presso la galleria Giovanni XXIII in direzione della Pineta Sacchetti Lungotevererallentato tra ponte Palatino e ponte Umberto Primo direzione Flaminio orientata alla tangenziale Tra le uscite di via Nomentana & via Salaria direzione stadio e comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito un ...