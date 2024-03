Traffico Roma del 27-03-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 27 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità limitata nel XV municipio per garantire uno scambio con le linee 0 24036 un collegamento temporaneo tra Borgo di Cesano e via Palatucci le due linee bus sono limitati a via della stazione di Cesano per la chiusura di via cesanense tra via Miotto e Cesano Borgo a causa del cedimento di un tratto di strada dalle 11 manifestazione Piazza Santi Apostoli possibili modifiche alla viabilità in via di completamento i lavori su via Marcello Piacentini e via Ivo pannaggi a Colle Massimo alla vista di una riorganizzazione della viabilità per agevolare i percorsi del trasporto pubblico in via Salaria proseguono i due cantieri in corso nell’area del II Municipio è all’altezza di Settebagni Nel primo caso la strada è chiusa da via Panama civico 247 mentre è stata riaperta da viale di Villa ...