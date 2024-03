Traffico Roma del 27-03-2024 ore 09 | 30

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Luceverdetrovati dalla redazione sulla diramazione diSud per un incidente ci sono ancora code per 2 km tra Torrenova e di raccordo versosul raccordo rallentamenti coda in strada interna tra le uscite Bufalotta e Tiburtina è lungo la carreggiata esterna tra laFiumicino e la Casilina incolonnamenti poi sull’intero tratto Urbano dellaL’Aquila verso la tangenziale estancora in senso su tutte le principali vie di accesso al centro città maggiori disagi al momento sulla Flaminia con incolonnamenti da Labaro al bivio di Tor di Quinto e sulla Salaria con code da Villa Spada alla tangenziale est sulla stessa test code tra la Tiburtina alla Salaria nelle due direzioni È tra la 24 viale Castrense verso San Giovanni nel quadrante Sud code sulla ...

Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione a Roma Nord Traffico in coda lungo la via Flaminia tra il raccordo e due punti e sulla Salaria code tra Villa Spada e la tangenziale di Vigna ... (romadailynews)

Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione sulla diramazione di Roma Sud per un incidente code per 4 km tra il bivio per la Roma Napoli e Monte Porzio in direzione di Roma più grande ... (romadailynews)

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità dalla redazione sulla A1 diramazione Roma Sud incidente che sta provocando 2 km di coda 3 la bivio per l’auto sole e Monte ... (romadailynews)

Il Mit pronto a sborsare 7,5 milioni l’anno per affittare una nuova sede oltre alle tre che ha già gratis - Il Mit guidato da Salvini, con circa 6.500 dipendenti, ha già tre spaziose sedi a Roma. Ma ora è pronto a spendere 7,5 milioni l'anno per una nuova 'casa'. Il bando sarebbe calibrato su misura per Vil ...lettera43

Ponte di Baltimora crollato, black out completo sulla nave prima dello schianto. Presunti morti i dispersi - Roma, 27 mar. (askanews) – Pochi minuti prima che la portacontainer “Dali” si schiantasse contro il Francis Scott Key Bridge, la nave ha avuto un “blackout completo” che ha tolto la potenza al motore ...askanews

Via Mameli più sicura per i pedoni 20 anni dopo la prima petizione. - Vent’anni dopo la prima petizione, un tratto di via Mameli, a Gavi, è stato liberato dai mezzi pesanti e lungo tutta la strada non potranno più transitare gli autoarticolati. Nel 2004 Legambiente Val ...giornale7