Traffico Roma del 27-03-2024 ore 09 | 00

(Di mercoledì 27 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità dalla redazione sulla A1 diramazioneSud incidente che sta provocando 2 km di coda 3 la bivio per l’auto sole e Monte Porzio Catone in direzione del raccordo anulare in Prati la polizia locale segnala lavori sulle condutture idriche in via Ennio Quirino Visconti con divieto di transito tra via Cicerone via Tacito In quest’ultima direzione lavori di potatura su viale Somalia dalle 9 fino alle 16 chiuso il tratto di strada tra via di Villa Chigi al furano in direzione di via Salaria venerdì tra le 21 e le 23:30 la Via Crucis al Colosseo alla presenza di Papa Francesco già dalle 13 sino alle 23:30 chiusura alinteresseranno via dei Fori Imperiali via Cavour via degli Annibaldi via Nicola Salvi via Celio vibenna e via di San Gregorio è ...