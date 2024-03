Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 27 marzo 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione sulla diramazione diSud per un incidente code per 4 km tra il bivio per laNapoli e Monte Porzio in direzione dipiù grande raccordo anulare lentamente in carreggiata interna Traduci the Bufalotta e Tiburtina e code lungo la carreggiata esterna tra uscite per laFiumicino e Appia sulla tangenzialein coda tra l’uscita per la 24L’Aquila è l’uscita via Salaria direzione stadio e sul tratto Urbano della A24 o siete in coda tra Tor Cervara è l’ingresso con la tangenziale trafficata laFiumicino quando in fila tra il raccordo il ponte della Magliana su via Pontina code pertra Spinaceto e via Cristoforo Colombo direzione Eur a ...