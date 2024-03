Traffico Roma del 27-03-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Luce VerdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione aNordin coda lungo la via Flaminia tra il raccordo è due punti e sulla Salaria code tra Villa Spada e la tangenziale in via di Vigna Murata la polizia locale segnala un incidente con strada temporaneamente chiusa tra Viale Stefano Gradi e via di Grotte d’arcaccio In entrambe le direzioni trafficato il tratto Urbano dellaL’Aquila con auto in fila dal raccordo fino all’ingresso con la tangenziale è sulla tangenzialerallentato tra le uscite di via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi direzione stadio su Grande Raccordo Anulare Code in carreggiata interna tra le uscite Casilina ed Appia sulla via Aurelia code perin entrata verso il centro tra il raccordo è la circonvallazione Cornelia ...