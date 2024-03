Tra selfie | fondi e celebrità | Obama e Clinton vanno in soccorso di Biden

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Saranno ipiù costosi della storia. Domani sera alla Radio City Music Hall di New York sarà possibile farsi una foto insieme a tre presidenti degli Stati Uniti, alla modica cifra di ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

C’è un sindaco sotto stress: è quello di Bari, Antonio Decaro , che annaspa cercando giustificazioni ai suoi rapporti con i parenti del potente boss di Bari Vecchia, Antonio Capriati. Come ha ... (secoloditalia)

È un selfie come ce ne sono tanti, scattato durante la festa di San Nicola lo scorso anno a Bari: il sindaco e due signore sorridenti di fronte al loro negozio. Ma basta a provocare una ... (quotidiano)

È un selfie come ce ne sono tanti, scattato durante la festa di San Nicola lo scorso anno a Bari: il sindaco e due signore sorridenti di fronte al loro negozio. Ma basta a provocare una ... (quotidiano)

Schlein: ” alle Europee candidiamo Decaro, tra i migliori sindaci” - Tra le candidature del Pd alle Europee c’è quella “di uno dei più bravi sindaci d’Italia, Antonio Decaro, cha ha contribuito con la sua amministrazione alla rinascita della sua citta”. Lo ha detto la ...trmtv

Europee 2024, Schlein candida Decaro: "Tra i sindaci migliori" - Bruxelles è stato al centro delle discussioni della segreteria del Pd che ha ufficializzato i primi nomi in corsa per le elezioni. "L'impegno di Decaro contro la criminalità organizzata parla per lui" ...tg24.sky

Schlein, a Europee candidiamo Decaro, tra migliori sindaci - Tra le candidature del Pd alle Europee c’è quella “di uno dei più bravi sindaci d’Italia, Antonio Decaro, cha ha contribuito con la sua amministrazione alla rinascita della sua citta”. Così Elly Schle ...ilsole24ore