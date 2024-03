Torta alla marijuana in azienda | tre operai finiscono in ospedale

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Una pausa pranzo "sui generis" inè finita con quattrointossicati, di cui tre finiti in. Il curioso infortunio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, martedì 26 marzo, in una ditta di Mairano, in provincia di Brescia: quattro lavoratori si sono sentiti male poco dopo le...

