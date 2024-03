Torta alla marijuana divisa con i colleghi nella pausa pranzo | uno finisce in ospedale altri tre si sentono male

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Mairano (Brescia), 27 marzo 2024 – Un dolce gentilmente offertoha mandato inun collega mentretre hanno accusato dei malori. Tutta colpa della quantità in eccesso di ingrediente segreto: la. Non si tratterebbe di quella venduta illegalmente ma “light” “e quindi in libera vendita e a basso contenuto di thc il principio attivo che fa “sbre” L’effetto collaterale però, martedì pomeriggio ha creato momenti di paura in un’azienda del Bresciano quando quattro dipendenti di 23, 24, 28 e 35 anni si sono sentitie uno di loro ha perso conoscenza e in via precauzionale è stato ricoverato in codice rosso all’Civile di Brescia. Il mistero dei malori è stato quasi subito ...