Torrente Solano | verso il mondiale di pesca sportiva

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Arezzo, 27 marzo 2024 – Attività non stop sulle sponde del, nel comune di Castel San Niccolò. L’Associazionetori Casentinesi è all’opera per tirare a lucido il tratto: dopo aver apposto la segnaletica, in questi giorni, è impegnata a ripulire l’area. “Togliamo quello che gli altri lasciano”, commentano gli appassionati percorrendo in lungo e in largo le sponde. Mentre scorre il countdown per lo svolgimento del Campionato del Mondo dialla trota incon esche naturali per nazioni e club, continua incessante l’attività di delimitazione del campo gara, teatro della prestigiosa sfida: qui dal 4 al 7 aprile si confronteranno i campioni più forti, evento destinato a richiamare un numero eccezionale di appassionati e di turisti. “Siamo davvero onorati di questa ...