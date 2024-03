Torneo delle Regioni Le Marche in campo Oggi sfide al Veneto e alla Lombardia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La selezione veneta e quella lombarda sono gli ostacoli rispettivamente per la rappresentativa under 19 e per quella femminile. Dal, in corso in Liguria, sono state eliminate le selezioni under 17 e 17. Under 19. Si giocaalle 14.30 la sfida tra, la vincente affronterà domani alle 14.30 in semifinale la vincente di Piemonte Valle d’Aosta-Sicilia. Le altre Rappresentative ancora in corsa sono Abruzzo, Calabria,ed Emilia Romagna. Squadra femminile.alle 14.30 le ragazze giocheranno contro la selezione lombarda, chi uscirà vincitrice affronterà la vincente di Trento-Piemonte Valle d’Aosta. Le altre ...