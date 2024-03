Tornano sulla scena musicale i Pearl Jam

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di mercoledì 27 marzo 2024) È finalmente disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo deiJam, intitolato “Dark Matter”. Dopo 4 anni di silenzio dall’ultimo disco, la band ha annunciato anche l’uscita del loro dodicesimo album, fuori ovunque il prossimo 19 aprile, dal titolo omonimo al singolo che lo anticipa: “Dark Matter” e prodotto dal produttore vincitore del Grammy® Award Andrew Watt. L’album “Dark Matter” è già disponibile in preorder sullo store di Universal Music Italia in 5 varianti: CD standard, CD Deluxe, LP standard, LP in versione esclusiva per lo store di Universal e uno speciale bundle che comprende il vinile standard e il 45 giri del singolo “Dark Matter”. Con l’annuncio dell’album, iJam svelano anche l’intera tracklist, composta da 11 tracce, tra cui il singolo uscito oggi “Dark Matter“. Dopo una lunga attesa la band è tornata in ...