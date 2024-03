Torna la paura all’alba Certaldo | due terremoti a poche ore di distanza | Non risultano danni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Un’altra scossa a quarantotto ore didalla prima, di intensità lievemente inferiore. E che nemmeno stavolta ha causato, se non altro. Ma anche ieri, nelle primissime ore del mattino,(e non solo) si è svegliata di soprassalto, vedendo tremare il pavimento per una manciata di secondi. La sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma ha infatti rilevato un terremoto di magnitudo 3 alle 4:23 del mattino, localizzato a 3 km a nord est del centro (per un profondità di 10 km). Più o meno lo stesso epicentro individuato lo scorso sabato, con la precedente scossa che aveva però evidenziato una magnitudo di 3.1. Anche il nuovo movimento sismico è stato avvertito dai certaldesi (come testimoniano le reazioni più disparate sui social network) con il ricordo dell’ultima scossa ancora troppo ...