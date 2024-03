(Di mercoledì 27 marzo 2024) Un’altra aggressione con rapina su un. Ancora una banda di 5 o 6ni che prendono di mira un passeggero e con l’intimidazione gli portano via spiccioli, tessere prepagate, auricolari. È successo anche lunedì su unin arrivo da Milano sulla tratta Paderno-Carnate. Vittime questa volta due studenti universitari brianzoli di una ventina d’anni. Minacciati – sembra – anche esibendo un coltello. Non è la prima volta che accadono episodi simili negli ultimi tempi, la polizia indaga. La strategia è sempre la stessa. A febbraio 4 studenti dell’istituto superiore Levi di Seregno erano statida due(a volto coperto e armati di pistola, probabilmente finta). Di solito la vittima viene adocchiata sin dall’inizio del viaggio. È salita a una fermata alla stazione ...

Torna la baby gang del treno. Altri due ragazzi rapinati. Caccia a cinque giovanissimi - Vittima questa volta una coppia di universitari accerchiata e derubata, indaga la polizia. A febbraio nel mirino gli studenti dell'Istituto Levi: rispetto al 2023 le denunce sono raddoppiate.

