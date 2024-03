Topi nei locali usati come mensa E un solo militare a fare la guardia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 27 marzo 2024) LA SPEZIA Undi, e unadovebbero capolino anche i ratti. Ruota attorno a sicurezza e salubrità dei luoghi la nota con cui il Siam, sindacato Aeronautica, pone l’accento sul Centro logistico di supporto areale Maddalena di Cadimare. Il sindacato, nell’intervento pubblicato sul proprio sito web, non esita a denunciare "gravi carenze in materia di sicurezza, salubrità e fornitura dei pasti", partendo dal tema della vigilanza. Secondo l’organizzazione sindacale, "durante alcuni periodi dell’anno unstaziona in garitta e nessun altro è presente nel reparto durante tutto il turno di servizio". In soldoni, il servizio sarebbe tutto in capo ad un unicoche si troverebbe "a ...