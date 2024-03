Tifosi La Minghelli pronta a disertare Juve U23 e il derby di Perugia

(Di mercoledì 27 marzo 2024) È attesa in giornata una presa di posizione ufficiale da parte dei gruppi organizzati della curva sud in merito alla gara contro lantus Next Gen e la trasferta di. Scontato che sabato gli ultras diserteranno i gradoni dellain segno di protesta contro le squadre B. In ballo c’è, però, anche la scelta su come comportarsi in occasione delcontro ilin programma allo stadio Curi il prossimo 21 aprile. Stando a quanto filtra la linea delle autorità di pubblica sicurezza sarebbe quella di replicare le disposizioni imposte ai sostenitori biancorossi per il match di andata. E quindi: spalti aperti soltanto ai titolari di tessera del tifoso e trasferta consentita solo a bordo di pullman appositamente allestiti. I gruppi organizzati della nord perugina, lo scorso dicembre, ...

Serie C, Juve e plusvalenze nel mirino dei tifosi dell'Arezzo: la Curva diserta il match contro la Next Gen: La rabbia dei tifosi della Juventus . Arezzo, la decisione della Curva Sud "Lauro Minghelli" . Tra la tifoserie più accese in serie C c'è sicuramente quella dell'Arezzo. I fan della squadra toscana ...

Serie C, Juve e plusvalenze nel mirino dei tifosi dell'Arezzo: la Curva diserta il match contro la Next Gen: La rabbia dei tifosi della Juventus . Arezzo, la decisione della Curva Sud "Lauro Minghelli" . Tra la tifoserie più accese in serie C c'è sicuramente quella dell'Arezzo. I fan della squadra toscana ...