The Batman 2 | riprese al via la prossima primavera? Ecco cosa sappiamo

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ledi The2 dovrebbero iniziare la: ad aprile 2025, Robert Pattinson e Matt Reeves torneranno a Gotham City per il sequel di The, secondo quanto riferito da Jeff Sneider di The Insneider. Secondo alcune indiscrezioni, lesarebbero iniziate nel novembre 2023, per poi slittare a marzo 2024 a causa dello sciopero degli sceneggiatori della WGA della scorsa estate. Tuttavia, la Warner Bros. ha ufficialmente rinviato2 dal 3 ottobre 2025 al 2 ottobre 2026, facendo slittare la produzione al prossimo anno. Inoltre, i nuovi membri del cast dovrebbero essere annunciati in autunno. Reeves, che sta scrivendo insieme a Mattson Tomlin il sequel del suo reboot diche ha incassato 772 milioni di dollari, ...

