Thailandia | la camera bassa del parlamento dice sì ai matrimoni omosessuali

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ladeldellaha approvato una legge che legalizza i, con 400 voti favorevoli su 415 parlamentari presenti. La legge deve ancora essere approvata dallaalta e ricevere il consenso del re per entrare in vigore, ma ci si aspetta che possa succedere entro la fine del 2024. La legge definisce ilo come unione di due individui, modificando la definizione attuale, che invece lo indica come l’unione di un uomo e di una donna. Garantirà alle coppie sposatediritti uguali a quelle eterosessuali per quanto riguarda le adozioni, alcuni benefici fiscali, l’accesso all’eredità e la possibilità di prendere decisioni mediche per il partner qualora fosse incapace di ...