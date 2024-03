TEZZA F | il cantante dei Chronosfear torna con un nuovo album solista

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 27 marzo 2024) . Andiamo a saperne di più. “Key To your Kingdom” diF. .Filippoe polistrumentista veneto col suo progettopower metal denominatoF. e col suo terzo“Key To your Kingdom“, in uscita il 17 maggio 2024 per Elevate Records e in collaborazione con Broken Bones Promotion. L’artista, ormai conosciuto per la sua militanza negli storicie per i suoi molteplici progetti e collaborazioni (Silence Oath, Empathica, Goliardeath), ha realizzato un’opera che delizierà tutti gli amanti di band come Stratoviarius, Gamma Ray, Blind Guardian. Con l’occasione saranno pubblicati da Elevate Records sulle piattaforme digitali anche glinon ancora presenti “A Shelter from Existence” ...