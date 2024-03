Tetto agli stranieri nelle classi Salvini vuole la rivoluzione per la scuola

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Matteoè ospite di Bruno Vespa nella puntata del 27 marzo di Porta a Porta. Su Rai 1 il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega ha affrontato diversi temi, ecco le sue dichiarazioni:- «Io penso che ci debba essere unper gliitaliane, direi un 20%, altrimenti è un caos di lingue in quella classe, penso anche all'insegnante, invece così può essere stimolante». MAGISTRATURA - «Ritengo che sia doveroso il test per verificare l'equilibrio per i magistrati, devono amministrare la cosa più importante che c'è, cioè la libertà. Li fanno anche i poliziotti. Test psico-attitudinale per i magistrati? Tutti i lavoratori se sbano pagano, i magistrati si sentono al di sopra del bene e del male, alcuni però portano ...

