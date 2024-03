Testament | la storia di Mosé | riassunto | la sua morte | cosa insegna

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Qual è ladi? Stiamo parlando del profeta e legislatore del popolo ebraico. Quest’ultimo è noto per aver liberato il suo popolo in Egitto dalla schiavitù, guidandolo in viaggio nel deserto durato quarant’anni. Durante questo arco di tempo, Mosè ha compiuto vari miracoli. Noto è il momento in cui ha ricevuto la Legge di Dio sul monte Sinai. La sua vita viene raccontato nella Bibbia, in particolare nei libri dell’Esodo, dei Numeri e del Deuteronomio. Dal 27 marzo 2024 è disponibile su Netflix un documentario che parla della sua vita, intitolato: Ladi. Ladi: ildella sua vita narrata dalla Bibbia Leggi anche: Ti dico un segreto? Netflix,vera: dov’è oggi Matthew ...