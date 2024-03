Test psicoattitudinali per aspiranti magistrati | una svolta controversa

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il panorama della giustizia italiana sta per subire una significativa trasformazione con l'introduzione deiper l'accesso alla professione dei, un'innovazioneche mira a valutare non solo le competenze tecniche, ma anche la personalità dei candidati. Il decreto legislativo, recentemente approvato durante il Consiglio dei Ministri, ha sollevato un acceso dibattito all'interno della comunità giuridica, mettendo in luce tensioni tra il governo e l'Associazione Nazionale(ANM). Secondo quanto riportato, i, ispirati ai famosi'Minnesota' già utilizzati in altri coni, verranno implementati a partire dal 2026. Si prevede che saranno simili a quelli già adottati per le forze dell'ordine, ...