Test ai politici per droga e alcol Gratteri alza il tiro | la reazione delle toghe

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il via libera del Consiglio dei ministri al provvedimento che introduce ipsicoattitudinali per la magistratura a partire dal 2026 ha provocato l'autodifesa della categoria. Ha proato l'Associazione nazionale magistrati ma anche il procuratore di Napoli, Nicola. Nel corso di una conferenza stampa su fatti di camorra, il magistrato ha commentato: "Se ivogliamo farli per tutti i settori apicali, siamo d'accordo. Ma, a questo punto, ifacciamoli anche per i, per chi ha la gestione della cosa pubblica. Non solo. Facciamo anchee narco. Perché il ragionamento potrebbe essere alterato. Come la prova del palloncino per chi viene fermato su strada", è il ragionamento di ...