(Di mercoledì 27 marzo 2024) (Adnkronos) –, intorno alle 12.30 di oggi all'aeroporto internazionale diper alcuni turisti che, di passaggio all'interno del tunnel di collegamento Terminal 1 e 3 verso i parcheggi A, B e C, avrebbero avvertito une conseguente fastidio alla gola. Immediato l'intervento degli Agenti della Polaria, di Carabinieri, vigili del fuoco

(Adnkronos) – Scatta l'"emergenza attentati" in Francia , dopo l'attacco di venerdì al Crocus City Hall di Mosca rivendicato dallo Stato Islamico (Isis). Lo ha annunciato su 'X' il primo ministro ... (periodicodaily)

Pubblicato il 25 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Scatta l'"emergenza attentati" in Francia , dopo l'attacco di venerdì al Crocus City Hall di Mosca rivendicato dallo Stato Islamico (Isis). Lo ha ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Scatta l'"emergenza attentati" in Francia , dopo l'attacco di venerdì al Crocus City Hall di Mosca rivendicato dallo Stato Islamico (Isis). Lo ha annunciato su 'X' il primo ministro ... (webmagazine24)

Terrorismo, paura all'aeroporto di Fiumicino per odore acre: allarme rientrato - paura, intorno alle 12.30 di oggi all'aeroporto internazionale di Fiumicino per alcuni turisti che, di passaggio all'interno del tunnel di collegamento Terminal 1 e 3 verso i parcheggi A, B e C, ...adnkronos

Allerta Terrorismo in Italia a Pasqua e Pasquetta dopo il Comitato nazionale di sicurezza riunito dal Viminale - (Virgilio Notizie) Su altri media L’attentato al Crocus City Hall, costato la vita a 140 persone, riapre il dossier Terrorismo e la paura di nuovi attacchi. La scia del terrore spinge i governi ad ...informazione

Allarme bomba a Trani, ritorno al terrore - Forte risalto dei mass media sul fatto-reato accaduto a trani in data 25.03.2024 alle ore 06.30 circa per opera di ignoti. Alcune fonti fanno risalire l ipotesi al Terrorismo. La domanda che ci possia ...traniviva