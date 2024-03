Terribile caduta all’Attraverso le Fiandre 2024 | non solo Van Aert | tutti i corridori coinvolti

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Doveva essereun aperitivo di Giro delle, ma la Dwars door Vlaanderen rischia di risultare, a quattro giorni dalla Ronde, già decisiva in vista della seconda Classica Monumento stagionale. Sono le cadute a fare la differenza, infatti: quella arrivata oggi a 68 chilometri dal traguardo è stata davvero tremenda. Sono finiti a terra più di dieci uomini, ad altissima velocità, nel gruppo principale, la maggior parte con nomi di lusso. Suha colpito ovviamente Wout van: il capitano della Visma Lease a Bike ha riportato diverse escoriazioni, distruggendo il suo body, e soprattutto è rimasto a terra in lacrime a lungo. Quasi impossibile la sua partecipazione alla Ronde di domenica. Discorso simile anche per Jasper Stuyven (Lidl-Trek): il belga probabilmente ha riportato la frattura della clavicola e ...

Nella seconda discesa libera femminile della Coppa Europa 2023-2024 di sci alpino in programma ad Orcieres Merlette 1850 – Region Sud, in Francia, è rimasta coinvolta in una brutta caduta l’azzurra ... (oasport)

Stagione stregata per Simone Mocellini , protagonista purtroppo di un nuovo grave infortunio dopo la frattura dello scafoide carpale sinistro che lo aveva fermato per diverse settimane tra metà ... (oasport)

