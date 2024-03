Terremoto oggi Udine | scossa magnitudo 4 5

Terremoto oggi | 27 marzo 2024 | Lista INGV terremoti | Ultima ora | Italia Terremoto oggi Italia – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi , ... (tpi)

Terremoto Pordenone, scossa fra 4.2 e 4.7: sentito anche a Bolzano e Vicenza - Una scossa di Terremoto è stata registrata alle 22.19 a Pordenone. La stima provvisoria della magnitudo è fra 4.2 e 4.7 gradi.ilmessaggero

Terremoto in Friuli di 4.7 gradi di magnitudo. La scossa avvertita anche in Veneto e Trentino - Centralini dei Vigili del Fuoco raggiunti da molte telefonate. L’allarme ha fatto immediatamente il giro dei social, dove si moltiplicano i commenti di chi ha avvertito il Terremoto.ilgazzettino

Forte Terremoto di magnitudo 4.5 in provincia di Udine: sentito anche in Veneto e Trentino, la situazione - Sisma di magnitudo 4.5 in provincia di Udine, a Socchieve, avvertito anche in Veneto e Trentino oltre che in Austria e Slovenia ...notizie.virgilio