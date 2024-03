Terremoto nel Pordenonese | un boato e poi la scossa Sentito in tutto il Friuli e nelle zone confinanti del Veneto Gente in strada e blackout temporanei

Una scossa di Terremoto è stata registrata alle 22.19 a Pordenone . La stima provvisoria della magnitudo è fra 4.2 e 4.7 gradi. Il sisma è stato avvertito distintamente in tutto... (ilmessaggero)

Forte scossa di Terremoto in provincia di Udine - La scossa di magnitudo 4.5, secondo i dati Ingv, è stata registrata con epicentro a Socchieve, piccolo comune della Carnia, in provincia di Udine, a una profondità di dieci chilometri. Il sisma è ...tg.la7

Terremoto in Friuli Venezia Giulia, scossa di magnitudo 4.5. Epicentro a Pordenone - Roma, 27 marzo 2024 – Trema la terra in Friuli Venezia Giulia, dove una scossa di Terremoto di magnitudo 4.5 (dati Ingv) si è sentita distintamente in tutta la regione: da Pordenone a Udine fino a Tri ...quotidiano

Budanov, una vita da braccato. Caccia aperta al capo delle spie di Kiev - Odessa — Quando l’intelligence russa due giorni fa ha indicato nel generale ucraino Kirlo Budanov il mandante della strage di Mosca non lo ha trasformato in un bersaglio, perché è già un bersaglio da ...repubblica