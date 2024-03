Terremoto in Friuli Venezia Giulia | scossa di magnitudo 4 5 | epicentro a Socchieve in provincia di Udine

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Unadiè stata avvertita chiaramente in tutto il. Secondo i dati Ingv laè 4.5, con, indi. Il sisma è stato registrato alle 22.19 a una profondità di 12 chilometri. Ilè stato sentito anche a Trieste. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Trema la terra in Friuli Venezia Giulia. La sala sismica di Roma dell'Ingv ha rilevato infatti una scossa di terremoto di magnitudo 4.5, ad una profondità di 10 chilometri, con l'epicentro a cinque ... (iltempo)

Terremoto in Friuli Venezia Giulia, scossa di magnitudo 4.5. Epicentro a Pordenone - Roma, 27 marzo 2024 – Trema la terra in Friuli Venezia Giulia, dove una scossa di Terremoto di magnitudo 4.5 (dati Ingv) si è sentita distintamente in tutta la regione: da Pordenone a Udine fino a Tri ...quotidiano

Budanov, una vita da braccato. Caccia aperta al capo delle spie di Kiev - Odessa — Quando l’intelligence russa due giorni fa ha indicato nel generale ucraino Kirlo Budanov il mandante della strage di Mosca non lo ha trasformato in un bersaglio, perché è già un bersaglio da ...repubblica

Scossa di Terremoto di magnitudo 4.5 in Fiuli Venezia Giulia - Scossa di magnitudo 4.5 questa sera, alle 22.19, a 5 km a sudovest di Socchieve, in provincia di Udine. L'evento è stato collocato dall'Ingv a 10 km di profondità. Il Terremoto è stato avvertito dalla ...rainews