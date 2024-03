Tenta di strangolare la compagna davanti alla loro bimba

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Anzola Emilia (Bologna), 27 marzo 2024 - Ha preso a schiaffi lae hato di strangolarla. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha evitato il peggio e un uomo di 34 anni, di origine moldava, è stato arrestato in flagranza e portato in carcere per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Il tutto è accaduto l'altra sera verso le 22 quando ladell'uomo, una donna di 33 anni di origine ucraina, ha chiamato i militari dell'Arma e parlando sottovoce, per non essere sentita dal compagno, ha chiesto aiuto. I carabinieri sono arrivati velocemente sul posto e hanno trovato l'uomo in evidente stato di agitazione e ubriaco, la donna con evidenti segni sul collo e lafiglia di pochi anni spaventata per quanto accaduto. La trentatreenne, turbata per l’accaduto, ha raccontato ai ...