Tennis | Sinner vola in semifinale a Miami Battuto Machac in due set

I giochi con i bambini, l'aiuto per gli spettatori che si sentono male, il tennis in sedia a rotelle, l'ombrello tenuto per la raccattapalle. Jannik Sinner ci piace fuori ancora più che in campo (vanityfair)

Quando gioca Sinner la semifinale a Miami: avversario, data e giorno di riposo in più rispetto ad Alcaraz - Jannik Sinner ha surclassato Tomas Machac con il punteggio di 6-4, 6-2 e si è così qualificato alle semifinali del Masters 1000 di Miami. Il Tennista italiano ha faticato un po' a ingranare contro il ...oasport

