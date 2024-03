Tennis | rivoluzione inaspettata | scomparso dai radar

Leggi tutta la notizia su ilveggente

il calendario annuale è ufficialmente cambiato e niente sarà più come prima: èdai. La stagione in corso è iniziata da appena 3 mesi e sembra prematuro, magari, parlare di quella successiva. È però doveroso, considerato che l'Atp ha pubblicato nelle scorse ore il calendario relativo al 2025. Che di per sé è un fatto che non farebbe notizia, se non fosse che è radicalmente cambiato rispetto agli anni precedenti e che vale la pena, alla luce di ciò, soffermarci sulle novità in cantiere. Il calendario in questione è ancora solo provvisorio, ma alcune delle modifiche apportate alla tradizionale programmazione sono già ufficiali. Come il fatto, ad esempio, che i due Masters 1000 estivi, sulla scia degli Internazionali d'Italia, dureranno più a lungo: 12 giorni, per la precisione. Al Canada ...