Tennis, Novak Djokovic e Goran Ivanisevic si separano: l’annuncio sui social del n.1 del mondo - Anche le storie più belle sono destinate a finire. Capolinea nel rapporto di collaborazione tra Novak Djokovic e Goran Ivanisevic. Il n.1 del mondo ha annunciato la separazione dal suo coach, il cui l ...oasport

Djokovic, clamoroso colpo di scena: Ivanisevic se ne va! Chi lo allenerà adesso - Novak Djokovic spiazza tutti. Il numero uno del mondo ha annunciato la separazione dal proprio coach Goran Ivanisevic. "Ricordo chiaramente il momento in cui ho invitato Goran a far parte della mia sq ...corrieredellosport

Breaking: Novak Djokovic Announces Shock Coaching Move Following Poor Start to 2024 - Novak Djokovic recently announced that he has ended his 6-year-long partnership with Goran Ivanisevic. Djokovic has won 3 AO, 3 Wimbledon, 2 French Open, and also 2 US Open titles with this 52YO ...msn