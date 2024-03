Tennis | Djokovic si separa da Ivanisevic | “Grazie di tutto”

Il fuoriclasse serbo: "La nostra chimica in campo ha avuto alti e bassi" ROMA - Novak Djokovic ha annuncia to attraverso il suo profilo Instagram la fine della sua collaborazione con Goran ... (ilgiornaleditalia)

Tennis, Novak Djokovic e Goran Ivanisevic si separano: l’annuncio sui social del n.1 del mondo - Anche le storie più belle sono destinate a finire. Capolinea nel rapporto di collaborazione tra Novak Djokovic e Goran Ivanisevic. Il n.1 del mondo ha annunciato la separazione dal suo coach, il cui l ...oasport

Novak Djokovic lascia il suo allenatore Goran Ivanisevic - Novak Djokovic ha annunciato su Instagram la fine della collaborazione con il suo allenatore Goran Ivanisevic.lettera43

Tennis, Djokovic decide di separarsi dal coach Ivanisevic: "La nostra amicizia è sempre stata solidissima" - Novak Djokovic non sta vivendo uno dei periodi più felici della sua carriera. Gli anni passano e il gioco del fuoriclasse serbo non sembra esser più di quello di un tempo, come mostrato nella sfida pe ...sportmediaset.mediaset