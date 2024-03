Tennis | Djokovic si separa da Ivanisevic | “Grazie di tutto”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Pubblicato il 27 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Dopo sei anni è finita la collaborazione tra Novake Goran. Il 36enne serbo, numero uno del mondo ha annunciato lazione dal 52enne tecnico croato. "Io e Goran abbiamo deciso di smettere di lavorare insieme qualche giorno fa -ha scritto su Instagram il vincitore di 24 tornei del Grande Slam-. La nostra chimica in campo ha avuto i suoi alti e bassi, ma la nostra amicizia è sempre stata solida come una roccia.di, ti voglio bene". Dopo il torneo di Indian Wells, dove è stato battuto dall'azzurro Luca Nardi, Novakè il grande assente dell'Atp di Miami in Florida. Il numero uno del mondo dopo il match perso contro Nardi si era detto "sorpreso dal suo livello, veramente basso". "Gioco meno tornei ...