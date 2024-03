Tennis | chi è Tomas Machac | tutto sul prossimo sfidante di Sinner

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 27 marzo 2024), chi èquello che serve sapere in merito alavversario di JannikDopo Matteo Arnaldi il suo obiettivo è quello di sconfiggere un alto italiano. Allo stesso tempo sa che sarà una impresa a dir poco complicata. Fatto sta chesi sta preparando al meglio in vista dell’importante sfida che lo attende contro Jannikin vista delimpegno dell’Atp Miami. Ilta ceco ha fatto molto parlare di sé dopo che ha sconfitto il collega ligure in (entrambi 6-3) tanto da approdare ai quarti di finale del Master 1000 in Florida. Thomas, ildi Jannik ...