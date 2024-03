Tennis, Alcaraz vince in due set, Musetti fuori a Miami - (ANSA) - ROMA, 27 MAR - Carlos Alcaraz batte Lorenzo Musett e accede ai quarti dei Masters 1000 di Miami. Per lo spagnolo numero due al mondo sono stati sufficienti due set, vinti 6-3, 6-3. (ANSA).tuttosport

Il numero due del mondo non perde un set neppure contro l'italiano e si conferma in ottima forma - Troppo forte, Carlos Alcaraz. Il numero 2 del mondo ferma la corsa di Lorenzo Musetti al Masters-1000 di Miami e raggiunge i quarti di finale: nona vittoria consecutiva per il campione di Indian Wells ...gazzetta

Niente impresa per Musetti, ai quarti ci finisce Alcaraz - Una prestazione a tratti convincenti per Lorenzo Musetti non basta ad avere la meglio sul numero due del mondo Carlos Alcaraz, per lo spagnolo quarti di finale conquistati senza perdere neanche un set ...tennisitaliano