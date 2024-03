Telefonate | messaggi sui social e condotte ossessive | così un 25enne perseguitava l’ex

(Di mercoledì 27 marzo 2024)la ex a Spinaceto, fermato e arrestato dalla Polizia di Stato un uomo di 25 anni. E’ gravemente indiziato del reato di atti persecutori. La vicenda. Polizia di stato – Repertorio (ilcorrieredellacitta.com)Non si era rassegnato alla fine della loro storia, seppur breve. Eha iniziato a perseguitarla.a tutte le ore,suila donna, esasperata, vedendolo per l’ennesima volta nei pressi della sua abitazione, ha chiamato la Polizia. Atti persecutori a Spinaceto: arrestatoI poliziotti, durante un servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti nello specifico in via Mar della Cina in seguito alla segnalazione di un uomo ...

