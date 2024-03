Tecnico automotive e front office inglese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Acquisire nuove competenze o aggiornarle per lavorare nel settore. È possibile farlo grazie al corso gratuito, finanziato nell’ambito del programma nazionale Gol, di addetto alle lavorazioni di carrozzeria in partenza il 9 aprile. Il corso, che ha una durata di 150 ore, è realizzato in collaborazione con Autocenter Arese srl e si svolge nella sede dell’autofficina in via Monte Grappa 60 ad Arese. Grazie al percorso, i partecipanti saranno in grado di affiancare i tecnici specializzati nella riparazione di ammaccature e altri danni alla carrozzeria dei veicoli, come ad esempio quelli dovuti alla grandine e a urti di varia natura. Gli allievi inoltre impareranno ad intervenire nelle operazioni di verniciatura e successiva lucidatura, lavaggio e decontaminazione, per riconsegnare ai clienti i veicoli riparati. Un altro corso, sempre in partenza ad aprile, è ...