Tazze da tè spaiate | io le riciclo così | guarda quante idee!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Se hai delleda tè non devi assolutamente buttarle. Anzi ci puoi fare qualcosa di meraviglioso. Infatti riciclandole puoi creare dei complementi d’arredo davvero unici che ti permetteranno di far lavorare la tua fantasia e la tua manualità.da tè: tanteoriginali per riciclarle. Arreda la tua casa in modo facile ed economico. Trasformare delleè molto più facile di quello che può sembrare. Ad esempio puoi realizzare un piccolo vaso per le tue piantine preferite. Puoi anche metterci dentro delle piante grasse come puoi vedere nelle foto appena sotto. Con un po’ di manualità puoi sistemarci dei ganci e realizzare un complemento d’arredo anche molto utile.queste foto qui sotto per capire cosa puoi ottenere. Se ami il cucito nulla ti impedisce, dopo aver recuperato del ...