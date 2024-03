Sziget Festival 2024 | in line up Victoria | Sam Smith | Liam Gallagher | Venerus

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2024) 40 nuovi artisti annunciati allo, il più grandemusicale europeo, presenti anche l’italiani, Liberato eOggi il, il più granded’Europa, annuncia 40 nuovi artisti, tra i quali:, Halsey che si aggiungano agli headr già comunicati, Fred Again.., Same Martin Garrix ma non è finita qua. Oltre a loro: Janelle Monáe, Skrillex, RAYE, Tom Odell, Modeselektor,dei Maneskin (dj-set), Neil Frances, Sven Väth, Teezo Touchdown e Tkay Maidza. Ma anche: Ari Abdul, Anfisa Letyago, Archie Hamilton, Colyn, Editors, Enrico Sangiuliano, ...