Szczesny a sorpresa | «Senza Europeo mi sarei ritirato…»

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Le parole di Wojciech, portiere della Juventus, dopo la qualificazione della Polonia ai prossimi Europei Wojciech, portiere della Juventus, ha parlato al sito ufficiale della Uefa dopo la qualificazione della Polonia agli Europei. PAROLE – «I rigori? È divertente per un portiere: è il tipo di cosa che sogni, quindi per me è una bella cosa.