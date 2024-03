Swich off della rete in rame | TIM accelera in Campania

(Di mercoledì 27 marzo 2024)offin: trasferiti sulla fibra i clienti di 15 centrali. Gli interventi effettuati gratuitamente A partire dal 25 maggio verranno spente le prime centrali in tecnologia completamente indistribuite su quindici comuniregione. Per i clienti TIM il preventivo passaggio ai nuovi collegamenti digitali in banda ultralarga è effettuato gratuitamente con la consegna del modem a domicilio e la verifica dell’impianto di casa da parte dei tecnici dell’azienda TIMil processo di digitalizzazione del Paese e avvia lo switch off delle prime centrali ininper favorire l’adozione delle nuove tecnologie in fibra ottica da parte di cittadini e imprese. In particolare, il processo di ...

