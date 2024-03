Svolta nell’inchiesta sulla morte di Roberta Bertacchi | indagato il fidanzato per istigazione al suicidio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il corpo di, 26enne di Ruffano residente a Casarano, nel Leccese, venne ritrovato privo di vita sul balcone della sua abitazione una sciarpa legata intorno al collo, e segni evidenti compatibili con l’impiccagione, lo scorso 6 gennaio. Lavenne inquadrata come, ma da subito si pensò che qualcuno potesse aver istigato la giovane a compiere il gesto: oggi quei sospetti si sono ufficialmente concentrati sul, Davide Falcone, 34enne finito nel frattempo in carcere, il 7 marzo scorso, perché coinvolto in un’inchiesta che ha portato all’arresto di 13 persone per associazione a delinquere finalizzata al traffico e alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo da quanto si apprende da diversi quotidiani, il nome di Falcone è stato iscritto nel ...