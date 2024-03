Svezia | 82 studenti sospesi per aver usato l’Intelligenza Artificiale durante gli esami | «Proibirla è assurdo | servono regole»

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Sono 221 i casi di sospetto plagio legati alsegnalati dalle università svedesi nel 2023. A riportare i dati è l’autorità nazionale per l’istruzione superiore. Gliperò protestano: «Proibiresarebbe», ha dichiarato a Sveriges Radio Jacob Farnert, presidente dell’Unione nazionale svedese degli. Secondo Farnert,non dovrebbe essere vietata negli atenei. Anzi, ha tutte le carte in regola per essere uno strumento tecnologico in grado di aiutare glia imparare di più. «Per noiè molto importante che le università ci diano direttive chiare su cosa ci viene richiesto ...

