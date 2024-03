Suv travolge ciclista | morto un ragazzo

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Incidente mortale, l’ennesimo, sulle strade del Lazio. Undi soli 28 anni ènella notte dopo essere stato travolto da un’auto. Inutili purtroppo i soccorsi.ucciso a Latina nella notte – Foto di repertorio ANSA (ilcorrieredellacitta.com)Undi 28 anni è stato travolto e ucciso nella notte a Latina. La tragedia si è consumata poco dopo la mezzanotte: ad investirlo un SUV lungo Via Epitaffio. Il giovane, a seguito del tremendo impatto, è finito in un canale che costeggia la strada. Purtroppo, malgrado i tentativi di salvarlo, non c’è stato nulla da fare. Il 30enne è deceduto poco dopo. Alla guida dell’auto c’era un uomo di 45 anni la cui posizione è ora al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Carabinieri di Latina. su Il Corriere della ...

