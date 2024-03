Supercoppa | la Lega cambia ancora | la possibile novità

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La questioneItaliana è aperta. Il format a quattro potrebbere nuovamente nel fine settimana. La fine della pausa nazionali ha dato il via al rush finale della stagione. In Serie A è l’Inter ad avere tutto da perdere, dato il vantaggio ampio sul Milan secondo. Lato Coppa Italia invece c’èda aspettare, ma non molto, per capire chi tra Juventus, Lazio, Atalanta e Fiorentina si contenderà il trofeo. Tuttavia nelle sedi decisionali del calcio italiano c’è un bancoaperto: quello che riguarda laItaliana.in arrivo? È ormai un dato assodato che laItaliana si svolga con la formula della Final Four. Questo, sommato al fatto di disputare la sfida al di fuori del Bel Paese, ha fatto ...