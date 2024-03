Superbonus | stop sconto in fattura e cessione credito per tutte le agevolazioni Cosa resta? 

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Cambiano ancora (in peggio) le norme sui bonus per le ristrutturazioni: i nuovi limiti imposti dal governo Il nuovo decreto approvato in Consiglio dei ministri. Giorgetti: mettiamo un punto finale. Eliminata anche la remissione in bonis. Al via la comunicazione preventiva